MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda oy verme işlemi başladı

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu’nda toplanan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda, tüzük ve parti programında değişiklik için iki komisyon oluşturuldu. Kurultayda, parti tüzüğünün 30 maddesinde, 2017’deki Anayasa değişikliği referandumuyla getirilen düzenlemeler dikkate alınarak yapılan değişiklikler ile Milli Yükseliş İradesi isimli yeni parti programı kabul edildi.

Bin 300’ün üzerinde üst kurul delegesi oy verecek

Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporlarının onaylanmasının ardından, genel başkanlık seçimine geçildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından MHP’nin kayıtlı bin 300’ün üzerinde üst kurul delegesi, genel başkanlık seçimi için oy kullanmaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de genel başkanlık seçimi çerçevesinde oyunu kullandı.