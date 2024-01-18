MHP 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 1’i büyükşehir ilçe, 54’ü ise ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’ne ilişkin 1’i büyükşehir ilçe, 54’ü ise ilçe belediye olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Buna göre, Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener olurken, Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayı İskender Karasu aday gösterildi.

Bayburt

MHP’nin Bayburt’ta ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Aydıntepe ilçe belediye başkan adayı Haşim Şentürk, Demirözü ilçe belediye başkan adayı Necmettin Ersen."

Çorum

MHP’nin Çorum’da ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Alaca belediye başkan adayı Şerif Aslan, Bayat belediye başkan adayı Mehmet Bahadır Efe, Boğazkale belediye başkan adayı Mesut Ocaklı, Dodurga belediye başkan adayı İsmail Çetinkaya, İskilip belediye başkan adayı Ahmet Sağlam, Kargı belediye başkan adayı Selahattin Erdoğan, Laçin belediye başkan adayı Ünal Gevşek, Osmancık belediye başkan adayı Ahmet Gelgör, Sungurlu belediye başkan adayı Ahmet Haşim Özsaray, Uğurludağ belediye başkan adayı Zeki İpek."

Karabük

MHP’nin Karabük’te ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Eflani belediye başkan adayı Hüsnü Akın, Eskipazar belediye başkan adayı Sırrı Şen, Ovacık belediye başkan adayı Neslihan Kaya Karpuz, Yenice belediye başkan adayı Zeki Çaylı."

Kütahya

MHP’nin Kütahya’da ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Emet belediye başkan adayı Mustafa Koca, Gediz belediye başkan adayı Necdet Akel, Hisarcık belediye başkan adayı Mustafa Demirtaş, Pazarlar belediye başkan adayı İsmail Kul, Simav belediye başkan adayı Kübra Tekel Aktulun, Şaphane belediye başkan adayı Selami Atak, Tavşanlı belediye başkan adayı Ali Ataş."

Niğde

MHP’nin Niğde’de ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Altunhisar belediye başkan adayı Vedat Kirazcı, Bor belediye başkan adayı Sıtkı Erat, Çamardı belediye başkan adayı Gabil Demir."

Osmaniye

MHP’nin Osmaniye’de ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Bahçe belediye başkan adayı Zeynel Mete Kadıoğlu, Hasanbeyli belediye başkan adayı Latif Kahvecioğlu, Kadirli belediye başkan adayı Ömer Tarhan, Sumbas belediye başkan adayı Nihat Göçer, Toprakkale belediye başkan adayı Turgay Çavuşoğlu."

Sinop

MHP’nin Sinop’ta ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Ayancık belediye başkan adayı Murat Akın, Boyabat belediye başkan adayı Murat Muslu, Dikmen belediye başkan adayı Erdal Koşar, Durağan belediye başkan adayı Zafer Elkovan, Saraydüzü belediye başkan adayı Ferdi Canoğlu."

Sivas

MHP’nin Sivas’ta ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Akıncılar belediye başkan adayı Murat Sevinç, Altınyayla belediye başkan adayı Sezai Subaşı, Doğanşar belediye başkan adayı Halil Balık, Gemerek belediye başkan adayı Erol Sağırkaya, Gölova belediye başkan adayı Osman Demirbağ, Gürün belediye başkan adayı Nami Çiftçi, Hafik belediye başkan adayı Harun İsa Gültay, Kangal belediye başkan adayı Serkan Halver, Koyulhisar belediye başkan adayı Gülay Fırat, Suşehri belediye başkan adayı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Yıldızeli belediye başkan adayı Yaşar Göktaş, Zara belediye başkan adayı Fatih Çelik."

Zonguldak

MHP’nin Zonguldak’ta ilçe belediye başkan adayları şöyle:

"Alaplı belediye başkan adayı İsmail Öztürk, Çaycuma belediye başkan adayı Semih Aydın, Devrek belediye başkan adayı Erol Kaplan, Gökçebey belediye başkan adayı Atakan Çiçek, Ereğli belediye başkan adayı İlkay Özdemir."