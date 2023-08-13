MHP Ankara İl Başkanlığına yoğun ilgi: 'Millet İttifakı'na bir tane bile belediye vermeyeceğiz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, "Genel Başkanımızın bu güvenini boşa çıkarmayıp, Ankara’da özellikle Millet İttifakı’na bir tane bile belediye vereceğimizi düşünmüyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla Alparslan Doğan, Ankara İl Başkanı olarak görevlendirildi. Atamanın ardından yoğun günler geçiren MHP Ankara İl Başkanlığı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Başkan Doğan, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin takdirleriyle 18 gün önce bu göreve atanmış bulundum. İnşallah rabbim, Genel Başkanımıza, Ankara’mıza, teşkilatımıza bizleri mahcup etmez. Görüyorsunuz çok güzel bir katılım var. Günlük 2 bin, 2 bin 500 kişi ağırlıyoruz. Hiç üye yapmadığımız gün 350-400 kişi üye yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Genel Başkanımızın kucakladığı bir ortamda bizler de kucaklayarak Genel Başkanımızın uyumadığı bir dönemde, gece gündüz çalıştığı bir dönemde biz de evlatları olarak gece gündüz uyumadan çalışıp, mücadelemizi verip inşallah önce Ankara’da sonra da Türkiye genelinde Genel Başkanımızın, teşkilatımızın yüzünü güldürecek güzel başarılar alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

18 günde 4 bin yeni üyenin katıldığını bildiren Doğan, "18 günde en az 35-40 bin Ankaralı hemşehrimizi burada ağırladık ve ağırlamaya da devam edeceğiz inşallah. Biz burada misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz ama teşkilatlarımız da çalışıyor. İlçe teşkilatlarımız devamlı çalışıyor. İl yöneticisi arkadaşlarımız, divandaki arkadaşlarımız sahadalar. Seçim startını Genel Başkanımız zaten vermişti. Biz gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yerel seçimlere ilişkin ise Doğan, "Genel Başkanımızın bu güvenini boşa çıkarmayıp, Ankara’da özellikle Millet İttifakı’na bir tane belediye vereceğimizi düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.