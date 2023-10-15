MHP Ankara İl Başkanlığında Alparslan Doğan güven tazeledi

Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) tek liste gidilen 14’üncü İl Kongresi’nde, mevcut başkan Alparslan Doğan İl Başkanlığına yeniden seçildi.

Ankara’da gerçekleştirilen MHP İl Kongresi’nde mevcut başkan Alparslan Doğan, İl Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi. Kongrede konuşan Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Parti’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) iktidar yapmak için kurulduğunu iddia etti.

MHP Ankara İl Başkanlığı 14’üncü Olağan Kongresi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığı’na MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım seçildi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği mektup okunarak, kongre faaliyet raporu sunuldu.

Ardından mevcut İl Başkanı Alparslan Doğan, tek aday olarak seçime girdi.

“İYİ Parti, CHP’yi iktidar yapmak için kurulmuştur”

Ankara İl Başkanlığı 14’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceği yönündeki açıklamalarına binaen, "Yerel yöneticilerimize, belediye başkan adaylarımıza bir tavsiyem var; bunlara inanmayın. İYİ Parti, CHP’yi yerelde iktidar yapmak için kurulmuştur. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi bölünmüştür. Bir ifadesi vardır hanımefendinin; ’Biz projeyiz’ diyor. Açın bakın. Kim yaptı bu projeyi? Gazze’nin önündeki o uçak gemisinin sahipleri yaptı. Şimdi bu projeden vaz mı geçtin? O projenin sahipleri dedi ki ’CHP’yi Türkiye’de iktidar edeceksin’. Nasıl yapacaksın bunu; MHP’den, AK Parti’den, muhafazakar seçmenden, merkez sağdan CHP’ye oy taşıyacaksın. Ne oldu? Çıktı; partiyi ikiye böldü. CHP’yi yerelde iktidar yaptı" dedi.

“Ankaralı hemşerilerimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz”

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ise yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, "Bu seçimleri çok önemsiyoruz. Şu çok açık ki milletimizin zillet ittifakına ne Ankara Büyükşehir Belediyesini ne de bir ilçeyi vermeye tahammülü kalmamıştır. Ankara’mızı çok iyi tanıyoruz. Ankaralı hemşerilerimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Zillet ittifakına Ankara’dan tek bir belediye bile vermeyeceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı olarak Ankara’ya mührü vuracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 600 delegenin katıldığı oylama sonucunda Alparslan Doğan yeniden il başkanlığına seçildi.