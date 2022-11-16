MHP Bursa'da seçime hazır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığı seçim hazırlıkları çerçevesinde tüm sandık müşahitlerini belirledi. 17 ilçede eş zamanlı olarak bilgilendirme eğitimlerine başladı.

MHP Bursa İl Teşkilatı, 2023’te gerçekleştirilecek ve ‘Cumhur İttifakı’ ortağı olarak girecekleri genel seçimlere yönelik hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ziyaretler, buluşmalar, mitingler ve toplantılarla uzun süredir saha çalışmalarına devam eden MHP İl Teşkilatı, yaklaşan seçimlere yönelik kent genelinde tüm sandık müşahitlerini belirledi. Vatandaşın seçime katılımı için özel çalışmalar yapan parti teşkilatı, sandık güvenliği için de yol haritasını çıkardı.

Geçmişte tüm sandık müşahitlerinin toplu katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme eğitimleri, bu kez odak gruplar halinde tertip edildi. 17 ilçede eş zamanlı olarak başlayan bilgilendirme programları çerçevesinde yaklaşık 8 bin sandık görevlisine eğitim verilecek. 3-4 ay sürmesi beklenen eğitimlerde alanında uzman avukatlar, sandık güvenliği için müşahitlere dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgi verecek. Ayrıca tüm sandık müşahitlerine MHP İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘2023 Genel Seçimleri’ne Doğru Sandık Görevlileri Bilgilendirme Kitapçığı’ dağıtılacak. Sandık görevlilerine tüm seçim sürecini ve görevlerini adım adım açıklayan kitapçık, sandık müşahitlerinin konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmasını ve sandık güvenliğinin tesisini sağlayacak.

MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, “2023 seçimleri, ülkemiz açısından önemli bir seçimidir. Bu seçimlerde vatandaşın sandığa yönelmesi ve özellikle de sandık güvenliği ayrı bir önem arz etmektedir. MHP, her seçimde olduğu gibi 2023’te de sandık güvenliği açısından üzerine düşen tüm sorumluluğu üstlenmiş ve bunu eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için çalışmalara başlamıştır. Bu bağlamda il genelindeki tüm sandıklarda müşahitlerimizi belirledik. Bir plan ve program dâhilinde yapılan hazırlıklar çerçevesinde sandık görevlilerimizin eğitimi için teşkilatımız üyesi avukatlar görevlendirildi. 17 ilçemizde eş zamanlı bilgilendirme toplantıları başladı ve devam ediyor. Öte yandan sandık müşahitlerimize yönelik oy kullanma ve sonrasındaki süreci anlaşılır kılan ve ayrıntılarıyla ele alan bir bilgilendirme kitapçı hazırladık. Eğitimlerin sonunda tüm müşahitlerimiz, görevine ilişkin farkındalıkla her bir oyun yerini bulması adına üstüne düşen görevi hakkıyla yerine getirecektir. Bu noktada şimdiden tüm parti teşkilatımıza, müşahitlerimize ve eğitimlerde emek veren avukatlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.