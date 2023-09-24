MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı Kongresi, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Olağan kongreye tek liste ile gidilirken, seçimde Serkan Damar yeniden MHP Çankaya İlçe Başkanlığına seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı Kongresi, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’ın da katıldığı kongrenin divan başkanlığı MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya gerçekleştirdi. Kongreye tek liste ile gidilirken, seçimde Serkan Damar yeniden MHP Çankaya İlçe Başkanlığına seçildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kongreye yönelik mesajının okunmasının ardından sözü İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Serkan Damar aldı.

MHP’nin 54 yıllık mazisine vurgu yapan Serkan Damar, “Şanlı mazisiyle teşkilatımız, bu kutlu davaya hizmet eden herkesin ailesi olmaya devam edecektir. Bu müstesna aileye layık olmak için vazifeye başladığımızdan zamana kadar ibadet şuuruyla mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar bizlerle yol yürüyen tüm arkadaşlarımdan ben razıyım, Allah da razı olsun” ifadelerini kullandı.

MHP Çankaya İlçe Teşkilatı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Serkan Damar (Başkan), Cevat Gözütok, Yavuz Parlak, Serkan Duman, Eyyüp Şenol, Kamil Albayrak, Hikmet Akçay, Mustafa Selim İnağ, Erdi Boyraz, Mehmet Cansev, Şenay Topçu, Alper Buhar, Kemal Bahçeçitapar, Akın Tiryaki, Ayşegül Pehlivan, Orhan Cengiz Şahin, Murat Camadan, Sinan Ünal, Haluk Ateş, Özgür Çağlayan Kömürcü, Ozan Demirez, Mustafa Kızılırmak, Fahri Yalçın, Emrah Bayraktar, İlyas Erdoğmuş, İsmail Irkıçatal, Sultan Polat, Gökhan Ajlan Yılmaz, Yusuf Öz, Ersin Ünal, Faruk Tanrıverdi, Arifhan Örsel, Hayrullah Aslan, Ali Osman Altuntaş, Alperen Akdağ, İsmail Yıldırım, Şadiye Sungur, Yavuz Yıldırım, Oğuzhan Yıldız, Veysel Karacabay, Gülcan Gürel, Halan Orçan, Erhan Özdemir, Eyüp Yıldırım, Ahmet Ünal.”