MHP Çankaya İlçe Başkanlığı bu yıl da iftar verecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, bu Ramazan ayında da 100. yıl semtindeki otağında iftar verecek.

MHP Çankaya İlçe Başkanlığı’nın 5 yıldır devam eden iftar programı geleneksel hale geldi. MHP Çankaya İlçe Başkanlığının her yıl binlerce kişiye iftar verdiği 100. Yıl semtindeki otağları, depremzedelere yardım merkezi olarak da kullanılıyor. MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, deprem sonrası Ankara’ya gelen yüzlerce aileye temas edip yardımda bulunduklarını ifade etti.

“Derin bir üzüntüye boğulduk”

İlçe Başkanı Damar, Türkiye’nin peş peşe depremler ve doğal afetlerle derin bir üzüntüye boğulduğunu söyleyerek, “Bu aynı zamanda bu vatan evlatlarının birlik ve beraberlik sınavı oldu. Çok şükür yüce milletimiz bu sınavdan başarı ile geçti. Milletimiz asil duruşunu bir kez daha gösterdi. Şimdi birlik, beraberlik ve paylaşma ruhumuzun daha da artacağı mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Ben ve yönetimim her durumda milletimiz için ne yapabiliriz önceliği ile hareket ettik. Bu iftar programı da bu düşünceden çıktı. 5 yıldır pandeminin ilk yılı hariç iftarlarımızı burada vatandaşlarımızla yapmak ve ekmeğimizi bölüşmek için iftar programlarımızın devamlılığı bizler için hep önemli oldu. Ekmeğimizi, birliğimizi ve manevi duygularımızı paylaşmanın önemini bizler biliyoruz. Paylaşırsak tok, bölünürsek yok olacağımızın farkındayız. Bu nedenle tüm hemşehrilerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır. Çadırımız ve biz de onların hizmetindeyiz” diye konuştu.

Her yıl iftara olan talebin arttığını belirten Damar, bölgedeki öğrencilerin iftar sonrası dahi oturup çay içip, sohbet ettikleri yer haline geldiğini ve bunun kendisini ve yönetimini çok mutlu ettiğini ifade etti.