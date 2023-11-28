MHP Çınarcık'ta üye katılım töreni

MHP Çınarcık ilçe ve belde teşkilatlarının "Bir Ayda 1000 Bin Üye" sloganıyla başlattığı yeni üyeler için rozet takma töreni düzenlendi.

2024 Yerel seçimleri öncesi yeni üye kayıtlarına ağırlık veren MHP teşkilatları bir haftada bin yeni üye kaydı yaptı. Kaydı yapılan yeni üyelerin rozetleri Yalova İl Başkanı İhsan Gündoğan, Başkan Yardımcıları Mete Örnek, İbrahim Aras, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bozkurt, İlçe Başkanı Mert Yılmaz, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Esenköy Belediye Başkan Vekilleri Erdem Küçük, Koru Belde Baskanı Ayhan Erdinç, Teşvikiye Belde Başkanı Hüseyin Nurten ve Esenköy Belde Başkanı Ahmet Temel yapılan törende rozetlerini taktı.

MHP Yalova İl Başkanı İhsan Gündoğan, "Genel Başkanımız, Devlet Bahçeli liderliğinde, ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, sorumluluk ve inisiyatif alan bir partidir. İlimizde 3 Belediyemiz ile yaptığımız hizmetler ortadadır" dedi.

MHP İlçe Başkanı Mert Yılmaz ise, "Bugün burada partimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğimiz üye katılım ve rozet takma töreni için toplanmış bulunmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana partimize yeni üyeler kazandırmak için durmadan çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Esenköy

Belediye Başkanı Mehmet Temel ve Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten konuşma yaptı.