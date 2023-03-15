MHP'de milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) milletvekilliği aday adaylığı başvuruları parti genel merkezinde devam ediyor.

14 Mart itibarıyla başlayan ve 21 Mart’a kadar devam edecek olan 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı başvuruları, MHP Genel Merkezi’nde devam ediyor. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, yeniden milletvekili olmak için başvuru yaptığını belirterek, ”Yeni dönem için de milletvekilliği başvurumuzu yaptık. 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri önce ülkemize, milletimize ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne hayırlı uğurlu olsun. İlk günden beri Devlet Bahçeli’nin yaptığı ilk başvuru sonrasında yoğun bir ilgi ve alakayla karşı karşıyayız. Ciddi anlamda bir yoğunluk oluşmakta. Günün erken saatleri olmasına rağmen bütün arkadaşlarımız başvuru için genel merkezimize geliyorlar. Partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Milletin birliği ve özverisi, halkımızın bu yardımsever duygusu beni canlandırdı”

2017 yılında Sağlık Bakanlığından bakan müşaviri olarak emekli olan Mehmet Ziya Buyankara, milletin yardımseverlik ve iyilik duygusunun kendisini canlandırdığını ve milletvekili adayı olmasına sebep olduğunu ifade ederek, “Uzun yıllar devletime ve milletime hizmet ettim. İnsanlarımıza hizmet etmek için yola çıktık. Gelecekte de milletime hizmet etmek için seve seve çalışacağım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Geçmiş dönemde Bingöl Belediye Başkanı adayıydım. Milletin birliği ve bütünlüğü için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Allah bu memlekete afet ve musibet vermesin. Milletime teşekkür ediyorum. Milletin birliği ve özverisi, halkımızın bu yardımsever duygusu beni canlandırdı. Milletvekili olmamın bir sebebi de bu” dedi.

“Başvurular dün akşam itibarıyla toplamda bin kişiyi geçti”

MHP 3. Bölge İstanbul Milletvekili Hayati Arkas ise, milletvekili aday adaylığı başvuruları için partiye büyük bir ilgi olduğunu vurgulayarak, “Tekrar başvurumuzu yaptık. Milletimize ve devletimize hayırlı olsun. Dün başlayan milletvekilliği aday adaylığı başvurularına müthiş bir ilgi var. Sadece dün birkaç saatte 450 kişi başvurdu. Dün akşam itibarıyla toplamda bin kişiyi geçti. Milliyetçi Hareket Partisi’ne büyük bir teveccüh var. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1999 seçimlerinde aldığı oyların daha da üstüne çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.