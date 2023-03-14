MHP'de milletvekili aday adaylığı süreci başladı

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı.

MHP’de, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel seçim için 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurularının yapılabilmesi amacıyla parti genel merkezinde kayıt kabul masaları kuruldu. Bu sabah itibarıyla başlayan başvuru süreci 21 Mart’ta sona erecek.

Aday adayları belirlenen tarihler arasında MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat edecek. İşlemlerini hızlandırmak isteyen aday adayları, ön kayıt işlemlerini "https://basvuru.mhp.org.tr" internet adresinden yapabilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Seçim İşleri Müdürü Duramettin Menküç, "Milletvekili aday adaylarımızın 5 masada toplam 10 görevli arkadaşımızla müracaatlarını alıyoruz. Daha sonra ana masamıza alınan evrakları gönderiyoruz. Orada bir raporlanma süreci oluyor. Varsa eksik evraklar tamamlandıktan sonra bilgi işlem sevisine gidiyor. Bütün verilerimiz orada işleniyor. Oradaki işlemler de tamamlandıktan sonra milletvekilliği için bir yeterlilik incelemesi için hukuk servisinde inceleniyor. Bütün bu işlemlerin ardından tüm bilgiler komisyonumuza ve bir anlamda genel başkanımıza raporlanmış oluyor" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan Taşmedreseli Ülkücüler’den olduğunu belirten Selahattin Yurt, MHP’nin her zaman hazır olduğunu ve çalışmaya devam edeceğin vurgulayarak, "2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu sabah başlayan süreç sonrası biz de başvurumuzu yaptık. Vatanımıza, milletimize ve partimize hayırlı olsun. Ankara’dan aday oldum ama genel başkanımız nereyi uygun görürse oradan aday olmaya hazırım. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman hazırdır" ifadelerini kullandı.

MHP milletvekili aday adaylığı için engel oranı yüzde 40 veya üstü olanlardan başvuru aidatı alınmayacak. Başvuru aidatı olarak 3 bin lira Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankasının Cevizlidere şubelerindeki hesaplara yatırılacak.