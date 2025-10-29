MHP'den 'Terörsüz Türkiye' seferberliği

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, "Dinlemedik dert ve paylaşılmadık sorun kalmayacak diyerek her bir vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Bizim davamız terörsüz, huzurlu, güçlü bir Türkiye’dir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda Türkiye genelinde güçlü bir şekilde sürdürülen ’Hayırlı Günler Komşum’ ve ’Derdin Derdimizdir’ programları, MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Yıldırımlı vatandaşlarla birebir temas kurarak, milli birlik ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği programlarda, MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın tüm mensupları, sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar vatandaşlarla buluştu.

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, "Şüphesiz ki; Milliyetçi Hareket Partisi’nin varlık sebebi milletimizin huzuru ve devletimizin bekasıdır. Bu bilinçle atılan her adım, yarınlarımızı daha güçlü kılmak içindir. Milletimiz neredeyse, biz oradayız. Milletimizin kaygısını anlamaya, sıkıntısını paylaşmaya geliyoruz. Samimi bir gayretle yürütülen saha çalışmalarını sadece bir siyasi faaliyet değil, bir vatan görevi, bir millet davası, bir gönül seferberliğidir. Milletimizin her ferdine ulaşmak gayretindeyiz. Dinlemedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak diyerek her bir hemşehrimizin derdiyle dertleniyoruz. Bizim davamız terörsüz, huzurlu, güçlü bir Türkiye’dir" diye konuştu.