Mhp'den 2026 Bütçesine Sert Eleştiri: 'Silivri Belediyesi Kaynaklarını Etkin Kullanmalı'

Silivri Belediye Meclisi’nin Ekim ayı üçüncü birleşiminde 2026 mali yılı bütçesi görüşülürken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, belediyenin mali tablosu ve bütçe öncelikleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Aşkın, belediyenin borç yüküne, bütçe dağılımına ve kaynak planlamasına ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

“Ayakları yere basmayan bir bütçenin sonuçlarını yaşıyoruz”

Aşkın, geçen yılki bütçe görüşmelerinde yaptıkları uyarıların haklı çıktığını belirterek, “2025 yılı bütçesi uygulandığında borç batağına saplanmış, esnafa ve müteahhide ödeme yapamayan, çalışanlarının ikramiyesini dahi ödeyemeyen bir belediyeyle karşılaştık.” dedi.

Silivri Belediyesi’nin toplam vadesi geçmiş borçlarının 1 milyar 271 milyon liraya ulaştığını belirten Aşkın, “43 milyon lira vergi, 975 milyon lira firma, 170 milyon lira banka, 6,5 milyon lira SGK borcu mevcut. Bu tablo finansal sürdürülebilirlik açısından endişe verici.” ifadelerini kullandı.

“Faize 80 milyon, temizlik hizmetine 20 milyon lira”

Belediyenin 2026 yılı bütçesinde 80 milyon TL’nin faiz ödemelerine ayrıldığını vurgulayan Aşkın, “Bu para çalışanların alacaklarına veya yeni araç yatırımlarına ayrılabilirdi. Ama ödenmeyen borçlar nedeniyle faize gidiyor.” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet bütçesinin yalnızca 20 milyon TL olduğunu belirten Aşkın, “Bu bütçeyle ilçenin temel hizmetlerinde aksama yaşanması kaçınılmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

“550 milyonluk yedek ödenek, planlama açısından riskli”

Bütçedeki 550 milyon TL’lik yedek ödenek kalemine de değinen Aşkın, “Bu kalem, toplam bütçenin yüzde 10’una denk geliyor. Ya planlamadaki eksikliklerin sonucu ya da yıl içinde keyfi kullanılabilecek bir kaynak rezervi anlamına geliyor.” dedi.

“Tarımsal üretim geriledi, sosyal yardım azaldı”

Silivri’nin üretken belediye kimliğini kaybettiğini ifade eden Aşkın, “Eskiden 600 ton tohum üreten bir belediye vardı, şimdi parayla tohum dağıtıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne 25 milyon, sosyal yardımlara 24 milyon lira ayrılmış. Buna karşın tanıtım ve etkinlik bütçeleri çok daha yüksek.” dedi.

“Deprem ve kentsel dönüşüm kağıt üzerinde kalmamalı”

Deprem riskine karşı ayrılan kaynağın yetersiz olduğunu vurgulayan Aşkın, “Kentsel dönüşüm için ayrılan bütçe 69 milyon lira, faize ayrılan miktarın altında. Afet hazırlığı için bu rakamlar yetersiz.” dedi.

Ayrıca belediyenin yeni tarifelerinde vatandaşları zorlayacak artışlar olduğunu dile getiren Aşkın, “Artık emlak rayiç bedeli yazısı bile ücretli olacak. Pazar yerlerinde düzenlenecek düğün veya etkinlikler için 3 bin TL alınacak.” ifadelerini kullandı.

“Yatırım değil, günü kurtaran bir bütçe”

Aşkın konuşmasının sonunda, “Bu bütçe üretimi değil, tanıtımı; sosyal belediyeciliği değil gelir artırmayı hedefliyor. MHP Grubu olarak 2026 yılı bütçesine kabul oyu veriyoruz ancak gerçekleşme oranının sıkı takipçisi olacağız.” dedi.