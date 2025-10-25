MHP'den Çankaya'da 'Hayırlı Günler Komşum' buluşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, "Hayırlı Günler Komşum" temalı "Derdin Derdimizdir" toplantılarını sürdürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda yürütülen "Hayırlı Günler Komşum" temalı "Derdin Derdimizdir" toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, MDK Başkanı Av. Abdullah Bahadır Alperen, MYK Üyesi Bahri Batuhan Kurban ve Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar öncülüğündeki heyet, Çankaya ilçesinde esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların talep ve beklentileri dinlenirken, MHP’nin ‘Terörsüz, Güçlü ve Üretken Türkiye’ vizyonu anlatıldı. Parti heyeti, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak milli değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, program kapsamında yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin yanındayız. Her bir vatandaşımızın derdi, bizim derdimizdir. Terörsüz, adil ve refah içinde bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Çankaya halkı tarafından yoğun ilgi ve memnuniyetle karşılandığı belirtildi.