MHP'den Emniyete tebrik ziyareti
MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özel ve MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın birlikte Silivri Emniyeti'ne Polis Haftası dolayısıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İstanbul 3. bölge MHP Milletvekili adayı Mehmet Ali Özel, MHP Silivri Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Sultan ve teşkilat üyeleri, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim ile emniyetimizin mensuplarını ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı.
Yalçın, “Gece gündüz demeden fedakarca görev yaparak, can ve mal güvenliğimizi sağlayan tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Kahraman Türk Polis Teşkilatı'mızın 178. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, şehit ve gazi emniyet mensuplarımızı saygıyla anıyoruz” dedi.