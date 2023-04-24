MHP'den Esnaf Başkanlarına ziyaret
MHP'li milletvekili ve adayları, Zafer Yalçın Başkanlığında 14 Mayıs seçimlerine yönelik destek ziyaretlerine devam ediyor.
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Milletvekili Adayı Mehmet Ali Özel, MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın ve Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte Silivri Sanayi Sitesini ziyarette bulundu, Başkanı Ercan Çalışkan ile bir araya geldiler.
MHP'liler daha sonra Silivri Şoförler Odasını ziyarette bulundu. Misafirperverliklerinden dolayı Oda Başkanı Recep Akıncı ve çalışanlarına teşekkür etti.