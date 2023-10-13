MHP'den Nilüfer Belediyesine ait arsaların satışına tepki

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, Nilüfer Belediyesine ait 20 bin metrekarelik ticari ve konut alanının satışına tepki gösterdi. Karakoç, “Bugün satıp, yarın park ve yeşil alan oluşturmak için kamulaştırmaya gitmek doğru bir yöntem değildir. Tahmini 277 milyon 648 bin 575 lira elde edilecek gelirin Nilüfer ilçesindeki kentsel dönüşüm veya yeşil ve park alanlarının hizmete alınmasında kullanılması gerekir” dedi.

Nilüfer Belediyesi’ne ait parsellerin 10 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Meclis toplantısında MHP dışındaki partilerin oluruyla satışına onay verildiğini belirten MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, “Gelişen, büyüyen, insan ve araç yoğunluğunun arttığı Nilüfer ilçemizde park, yeşil ve sosyal donatı alanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Mali açıdan rahatlamak isteyen yerel yönetimlerin finans ihtiyaçlarını elindeki gayrimenkulleri satarak karşılaması modern belediyecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Gelişmiş belediyecilik anlayışında daha çok alan ve araziye sahip olmak genel kabul görmüş bir uygulamadır. Elimizde ki arazileri bugün satıp, yarın park ve yeşil alan oluşturmak için kamulaştırmaya gitmek doğru bir yöntem değildir. Gelinen nokta itibariyle red oyu kullandığımız bu satıştan elde edilecek tahmini 277 milyon 648 bin 575 liranın Nilüfer ilçesindeki kentsel dönüşüm veya yeşil alanlarının hizmete sokulması da kullanılması bir nebze olsun satışa anlam kazandıracaktır. Bu ve benzeri satışların neticelerini Nilüfer İlçesi halkı adına hassasiyetle takip edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz” diye konuştu.

Hepsinin Kayapa Çamlık bölgesinde olan 7 arsa ise şu şekilde sıralanıyor;

"8 bin 701 metrekare ticaret imarlı, 4 bin 212 metrekare ticaret imarlı, 4 bin 504 metrekare ticaret imarlı, bin 705 metrekare ticaret imarlı, bin 495 metrekare konut imarlı, bin 379 metrekare konut imarlı ve 985 metrekare konut imarlı. Yaklaşık 20 bin metrekarelik ticaret ve konut imarlı arazilerden tahmini 277 milyon 648 bin 575 lira elde edilecek."