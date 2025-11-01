MHP Edirne teşkilatı, şehit ailelerinin evine misafir oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanlığı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Derdimiz Sohbet Toplantıları" çerçevesinde ilk olarak şehit ailelerinin evine misafir oldu.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, beraberindeki il ve ilçe teşkilat yöneticileriyle birlikte merkez dahil 9 ilçede eş zamanlı olarak şehit ailelerinin evine misafir oldu. Buluşmalarda Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selam ve sevgileri iletilirken, şehit ailelerinin duydukları memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

İl Başkanı Emre Tokluoğlu, "Kıymetlilerimiz ve baş tacımız olan şehit ailelerimizden başlattık. Merkez dahil olmak üzere 9 ilçemizde aynı anda bu buluşmaları gerçekleştirdik. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlamlı buluşmalarımız devam edecek" dedi.