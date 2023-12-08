MHP ev ziyaretlerini sürdürüyor
Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Akbaba, ev ziyaretlerini sürdürüyor.
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Akbaba, kadın kolları üyeleriyle birlikt ev ziyaretlerine devam ediyor. "Komşum Nasılsın" temalı ev ziyaretleri kapsamında Yalçın ve Akbaba, Yeni Mahalle'de Murathan ve Gülşen Balal çiftini, Değirmenköy'de ise Zehra Cimbir'in evini ziyaret etti.