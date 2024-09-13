MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Genel Başkanımızı hedef alan dezenformasyonla alakalı gerekli bilgiler İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Genel Başkanımızı hedef alan dezenformasyonla alakalı gerekli bilgiler İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır" dedi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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"Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiş ve gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."