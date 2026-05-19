MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır. Bugün dağılma değil derlenme, tükenme değil toparlanma zamanıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda konuştu. Bahçeli, konuşmasında 19 Mayıs ruhu, Türk gençliğinin sorumlulukları, Ülkü Ocakları’nın misyonu ve milli teknoloji hamlelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında 19 Mayıs’ın tarihi önemine vurgu yapan Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışını "istikbal seferinin başlangıcı" olarak nitelendirerek, "19 Mayıs, mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs, esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır. 19 Mayıs, karanlığa terk edilmek istenen bu coğrafyada fecrin ilk ışıklarıdır. Çünkü 19 Mayıs, Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet sürecek istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en ön saflarında birer nefer olmaktır" ifadelerini kullandı.

"O halde korkmayacaksınız, kaçmayacaksınız"

Gençlere hitabında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Şayet bir gün, çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun" sözünü hatırlatan Bahçeli, "O halde korkmayacaksınız. Kaçmayacaksınız. Satmayacaksınız. Savrulmayacaksınız. Rüzgâr belki sert esecek, yollar sarpa saracak; zaman zaman hissenize Bozkurt yalnızlığı düşecek, bazen kimse sizi anlamayacak" diye konuştu.

Ülkücü gençliğin "çetin zamanların nöbetçisi" olması gerektiğini belirten Bahçeli, "Güneşli günlerin yolcuları değil; çetin zamanların nöbetçileri, puslu havalarda ocaklarının bekçileri, Türk milliyetçiliği davasının yegâne hancısı olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasında merhum yazar Hüseyin Nihal Atsız’ın dizelerine de yer vererek, "Ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan. Bir kere düşün nedir seni dünyada tutan?" mısralarını okudu. Bahçeli, "İşte o kahramanlar bir bayrak gibi karşımda duran ülkücü Türk gençliğidir. İşte o kahramanların mayasını elinde bulunduran, o yiğitlerin hamurunu yoğuran, genç dimağları başıboşluk uçurumlarından kurtarıp mesuliyet terazisine koyan müessesenin, hepimizin yetiştiği o yuvanın adı Ülkü Ocakları’dır" dedi.

"TeknOcak bugün iftihar kaynağımızdır"

Ülkü Ocakları bünyesinde yürütülen teknoloji çalışmalarına da değinen Bahçeli, TeknOcak projelerinin milli teknoloji hamlesi açısından önemli olduğunu söyledi. Bahçeli, "TeknOcak; elektronik ve robotik sistemlerden yazılım ve yapay zekaya, enerji ve çevre teknolojilerinden savunma ve uzay çalışmalarına kadar geniş bir sahada Türk gençliğine üretim ufku açan milli bir teknoloji seferberliğidir" ifadelerini kullandı.

Batı taklitçiliğine karşı olduklarını belirten Bahçeli, "Kendi kimliğimizden kopmadan çağın bilgisini üretme, çağın tekniğini kavrama, çağın araçlarını Türk milletinin büyük hedeflerine bağlama gayesindeyiz" diye konuştu.

Bahçeli, üniversiteli gençlerin geliştirdiği projelere dikkat çekerek, "Başta isim banisi olduğumuz Göktay Yarış Arabası ve Türkhan İnsansız Hava Aracı olmak üzere üniversiteli gençlerimizin geliştirdiği 100’ü aşkın proje bizim için şeref payesidir" dedi.

"Ülkücü gençlik fırtınalara yön veren kaynaktır"

Konuşmasının devamında bölgesel gelişmelere ve güvenlik tehditlerine değinen Bahçeli, "Kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siber alemde ise sinsi kimliksizleştirme operasyonları kol gezmektedir. İnsanlık bir taraftan teknolojiyle geleceğe uzanırken, diğer taraftan merhametten, adaletten, vicdandan ve hakkaniyetten uzaklaşmanın sancısını yaşamaktadır. Böyle bir zamanda delikanlı çağında bir genç olmak kolay değildir. Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak ise hiç kolay değildir" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında gençlere büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Bahçeli, "Bu yük, siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin kızıl elmasıdır" dedi.

Konuşmasının sonunda birlik mesajı veren Bahçeli, merhum şair Dilaver Cebeci’nin "Kalın ordu nerde olsa görülür. Ülkülere birlik ile varılır Yoldaşlarımız, gök pusatlar darılır. Türk’ün Türk’e küseceği çağ mıdır?" dizelerini okuyarak, "Türk’ün Türk’e küseceği çağ mıdır?" diye sordu. Bahçeli, "Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır. Bugün dağılma değil derlenme, tükenme değil toparlanma zamanıdır. Yolumuz makam için değil dava için; alkış için değil Allah rızası için baş koyanların yoludur" ifadelerini kullandı.