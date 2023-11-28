MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır” dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ifadelerine tepki gösteren Bahçeli, “Kürt kökenli kardeşlerim eşit hak ve hukuka sahip vatandaşlarımızdır ve bizim can beraberimizdir. Hangi bir Kürt kökenli kardeşim herhangi bir imkandan bugüne kadar mahrum kalmıştır? Cumhuriyet Türkiye’sinde fırsat eşitliğini yok saymak mümkün müdür? Vatandaşlarımıza ehliyet ve liyakat ölçüleri kapsamında her kapı açık değil midir? Kürt kökenli kardeşlerim kaymakam, diplomat, vali, milletvekili, bakan, Meclis Başkanı ve hatta cumhurbaşkanı olmadılar mı? İş adamı, akademisyen, medya mensubu, bürokrat, dahası CHP’ye genel başkan olarak toplum önüne çıkmadılar mı? Bir insanın etnik kökeni sebebiyle ikinci sınıf muamele görmesi tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen bir alçalma halidir” ifadelerini kullandı.

Vatan ve millet muarızının siyasi üçkâğıtçılara aldırış etmediğinin altını çizen Bahçeli, “Bizim Kürt kökenli kardeşlerimize duyduğumuz sevginin kırıntısına sahip olmayan zevatın tedavüle soktuğu kara kampanya sonuçsuz kalmaya mahkum ve müstahaktır. CHP Genel Başkanı’na tavsiyem, uydur gaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP’i içlerine almaları ya da derhal HEDEP’e katılmalarıdır. Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP’in yarışmasında öne çıkan olmaz. Çünkü HEDEP demek CHP demektir. Artık CHP’yle PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır” diye konuştu.

Bir siyasetçinin özünün sözüne kefil olması gerektiğini dile getiren Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı cebini ve cüzdanını haksız ve hukuksuz şekilde doldurmak için el ovuşturan bu çağın muhterisleri aracılığıyla değil, faziletin, feragatin, fedakarlığın, ferasetin ve muhabbetin ehli olan millet sevdalıları eliyle inşa edilecektir. İşte bu sevdalılar hamdolsun Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nda temerküz etmişlerdir. Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil Türkiye’mize haddinden fazla zarar vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelenemez yükümlülüğümüzdür. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yoktur. Zira selin verdiği zayiat tehlikeli düzeylerdedir. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır” açıklamasında bulundu.

İsrail ve Hamas’ın geçici ateşkes kararını ümit verici olarak değerlendiren Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasiyle, akıl ve ahlak temelli girişimleriyle insani yardım koridorunun açılmasından, geçici ateşkes kararının alınmasından şüphesiz bahtiyarız. Ve haklı mücadelesinin arkasındayız. İki devletli çözüm vasatı dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına haiz bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka seçeneği de tanımıyoruz. İspanya ve Belçika başbakanlarının gündeme yansıyan değerli açıklamaları uyanan küresel vicdana daha fazla sessiz kalınamayacağını göstermiştir. Filistinli masumların çığlığına hiç kimse bigâne kalamaz. Bir halkın toplu katliamına Müslümanım, insanım diyen hiç kimse seyirci duramaz. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi’nin alacağı her kararın, uygulayacağı her politikanın samimiyetle ve sonu ne olursa olsun yanındadır” şeklinde konuştu.

5 bin liralık ikramiyenin aynısıyla çalışan emeklilere de yansıtılma kararını memnuniyet verici olarak değerlendiren Bahçeli, “İnanıyorum ki, emeklilerimizin ekonomik şartları daha da iyileştirilecektir. Türkiye ekonomisinin derlenme toparlanma ve tam bir istikrara kavuşma sürecinde toplumun her kesimi hak ettiği payı muhakkak alacaktır” dedi.