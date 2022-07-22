Siemens
SON
DAKİKA
Silivri Mektebim Koleji yeni dönem hazırlıklarına hızlı başladı!
AK Parti İstanbul'un 'Yüz Yüze 100 Gün Projesi' başladı
Buğday yüklü kamyon alev alev yandı
Aykan: 'Marmara'nın unutulan fay hattı kendini hatırlattı'
7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören vefat etti
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tahıl zirvesinde ortaya koyduğu gayretler için tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tahıl zirvesinde ortaya koyduğu gayretler için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli görüşmede Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür etti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin