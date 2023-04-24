MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 'Bu milletin iradesine kimse ipotek koyamaz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa’da 14 Mayıs seçimlerine yönelik faaliyetler çerçevesinde Gürsu’da Seçim İletişim Merkezi’nin (SİM) açılışını gerçekleştirdi. MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28’inci Dönem 1. bölge MHP Bursa milletvekili adayı İsmet Büyükataman, “14 Mayıs’ta kendilerine uşaklık yapacak bir parlamento oluşumunu temin için her türlü gücünü seferber etmiş vaziyetteler. Bu milletin iradesine kimse ipotek koyamaz” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Büyükataman, “Bu seçim bundan önceki seçimlerden çok daha önemli ve hayati hale geldi. Türkiye üzerinde asırlardır hesap kitap yapan çevreler adeta 14 Mayıs’ı bir rövanş gibi görüyorlar. Bu ülkeyi sahipsiz zannedenlere 14 Mayıs’ta bu necip millet bu güne kadar olduğu gibi yine sandıkta demokratik yollarla iradesine ipotek konulamayacağını bir kez daha gösterecek. Bu ülkede yaşayan 85 milyon insan sanki kendi geleceğine karar verme melekesine sahip değilmiş gibi bu seçimle alakadar olmayan kendilerine göre bir tablo oluşturmak adına ne kadar Türkiye hasmı çevre varsa bu seçimlerle alakalı yoğun bir gayret ortaya koyuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere aklınıza gelen bütün hasımlar 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’ı alaşağı edebilmenin hesapları içerisindeler. Bu çevreler 14 Mayıs’ta kendilerine uşaklık yapacak bir parlamento oluşumunu temin için her türlü gücünü seferber etmiş vaziyetteler. Bu milletin iradesine kimse ipotek koyamaz. Biz bize yakışanı bu güne kadar olduğu gibi yine birlikte yapacağız. Kim bin yıllık kardeşlik hukukumuzu alevisin, sünnisin, doğulusun, batılısın diye dinamitlemeye çalışırsa çalışsın bizler yine bu güne kadar olduğu gibi bu ülkede yaşayan 85 milyon insanı Cenab-ı Allah’ın yarattığı mukaddes gözüyle görerek hepsini bağrımıza basacağız. Hepsiyle birlikte yol yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Gürsu SİM’in açılışına MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28’inci Dönem MHP Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, İl Başkanı M. Cihangir Kalkancı, 28’inci dönem MHP Bursa milletvekili adayları, MHP il ve ilçe teşkilatları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.