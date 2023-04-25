MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Kılıçdaroğlu'na kimse 'sen Alevi misin' diye sormadı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa’da 14 Mayıs seçimlerine yönelik faaliyetler çerçevesinde A.V.P. Cihanspor Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

A.V.P. Cihanspor yönetimi ile bir araya gelen ve burada gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Sekreteri ve 28’inci Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı “Alevi” videosunu eleştirdi.

Videonun iyi niyetli olmadığını söyleyen Büyükataman, “Bizim zillet ittifakı olarak nitelendirdiğimiz o gökkuşağı koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu ne yazık ki yeniden birtakım kapıları zorlamak adına hoş olmayan değerlendirmeler içerisine girdi. Geçtiğimiz günlerden bir televizyon programına evinden katılarak gençlerle sohbet ederken ‘gençler ben Aleviyim’ dedi. Alevi de Sünni de bizim canımız. ’Sen Alevi misin’ diye kimse sormadı Kılıçdaroğlu’na. Yıllardır zaten o kökenden olduğu biliniyor, Atatürk ile anılan bir partide genel başkanlık yapabilecek ölçüde bir sorumluluk emanet edilmiş bir kimsesin. Bugüne kadar seni hiç kimse o mezhebin nedeniyle ayrıştırmadı. Veya ‘sen Alevisin, Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkan olamazsın, milletvekili seçilemezsin, cumhurbaşkanı adayı olmazsın’ diyen oldu mu? Böyle bir şey yok. Bunun kimseye faydası olmayacak. Bunun iyi niyetli olduğunu düşünmek mümkün değil” şeklinde konuştu.