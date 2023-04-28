MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Parlamenter sistem siyasi istikrarı hayatımıza kazandıramadı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçim çalışmaları çerçevesinde tarihi Kapalıçarşı’ya bir dizi ziyarette bulundu. Büyükataman daha sonra Artvin Kafkas Federasyonu ve Mustafakemalpaşalılar Derneği’nde açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler çerçevesinde Bursa’da çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan Büyükataman kapalı çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşı esnafı ile bir araya gelen Büyükataman Artvin Kafkas Federasyonu’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk siyasetinde umut edilen istikarı yakalandığını söyleyen Büyükataman, “Çok partili sitemle yani parlamenter sistemle Türkiye’yi yönettik. Bazı dönemler darbeyle demokrasi kesintiye uğradı, darbe hükümetleri kuruldu, azınlık hükümetleri icraatlarına şahit olundu. Koalisyonlar kuruldu ve Türk siyasetinin ihtiyaç duyduğu siyasi istikrarın temini ne yazık ki hiç arzu edilen kıvamda olmadı. Dolayısıyla parlamenter sistem kendisinden umut edilen siyasi istikrarı ne yazık ki hayatımıza kazandıramadı. 15 Temmuz 2016’da bir ihanet kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Türkiye Cumhuriyeti’ni bir iç savaş neticesinde bölünmeye götürebilecek uzun yıllar kurgulanmış bir ihanet kalkışmasına hep beraber şahit olduk. Ama bu necip millet kendi iradesine sahip olma konusunda ortaya koyduğu kararlılıkla kan dökerek, bedel ödeyerek bu ihanet kalkışmasına geçit vermedi. Yaşadığımız bu süreç neticesinde Türkiye’nin yeni bir yönetim reformuna olan ihtiyacı daha net bir hal aldı ve hatırlanacağı üzere Türkiye cumhuriyetin üçüncü evresi olarak nitelendirebileceğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Bu sistem ülkemizin ihtiyacı olan istikrarın sağlanmasına çok ciddi katkıları oldu” şeklinde konuştu.

Program sonrası Mustafakemalpaşalılar Derneği’ni ziyaret eden Büyükataman vatandaşlarla bir araya geldi. Program toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.