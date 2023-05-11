MHP Genel Sekreteri Büyükataman açıkladı...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa’daki mitinginde PKK’nın kuruluşundan bugüne Türkiye’ye verdiği ekonomik zararın boyutunu açıkladı. PKK’nın Türkiye’yi 2 trilyon dolarlık zarara uğrattığını açıklayan Büyükataman, "2 triyon doların Türkiye’nin kalkınması için harcanabilseydi “Bu Türkiye, başka bir Türkiye olacaktı. Cumhur ittifakı olarak nitelikli çoğunluğa ulaşırsak, bir yıl içinde PKK terör belasını Türkiye’nin gündeminden çıkarmaya, bu defteri bir daha açılmamak üzere kapatmaya yeminliyiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde nokta mitingi gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde konuşan Büyükataman, bölücü terör örgütü PKK’nın kurulduğu günden bugüne Türkiye’ye verdiği ekonomik zararı açıkladı. PKK ile yapılan 40 yıllık mücadele sonucu Türkiye’nin 2 trilyon dolar harcadığını belirten Büyükataman, Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs seçimleri sonrası nitelikli çoğunluk olarak mecliste yer alması halinde, PKK’nın Türkiye gündeminden çıkarılacağını söyledi. Büyükataman yaptığı konuşmada, “Bu terör örgütünün, bu necip millete ödettiği çok ağır bedeller oldu. 40 yıllık mücadelenin devletimize ekonomik faturası 2 trilyon dolar olarak ifade ediliyor. Devletin kayıtlarına göre bu 40 yıllık zaman diliminde vatandaşlarımızın cebinden çıkan vergilerle 2 trilyon dolar ne yazık ki heba oldu. 2 trilyon dolar eğer bu ülkenin kalkınmasına harcanabilmiş olsaydı, emin olun Türkiye bugün içinde bulunduğu noktadan çok daha farklı yerlerde olacaktı. Bu Türkiye, başka bir Türkiye olacaktı. Cumhur İttifakı olarak nitelikli bir çoğunlukla mecliste bu dönem yer bulabilirsek emin olunuz ki bir yıllık zaman içerisinde PKK terör belasını Türkiye’nin gündeminden çıkarmaya, bu defteri bir daha açılmamak üzere kapatmaya yeminliyiz” ifadelerini kullandı.