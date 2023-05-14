MHP Genel Sekreteri Büyükataman oyunu Bursa'da kullandı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, oyunu Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kullandı.

Nilüfer ilçesi Koç Ortaokuluna gelen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eşi Nur Büyükataman’la kendilerine sıranın gelmesini bekledikten sonra 1317 numaralı sandıkta oy verdi. Büyükataman, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Uzun bir maraton sonrası milletin iradesi ve hakemliğine müracaat ettik. Bugün sözün de, kararın da milletimize ait olduğu bir gün. Her şeyden önce Bursa’mız, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yarışa katılan hem cumhurbaşkanları adayları hem de milletvekili adayları için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Görüldüğü üzere katılım fevkalade yüksek. Bu demokrasi için çok sevindirici. Vatandaşlarla buluştuğumuz çalışmalarda bir kader seçimi olduğuna vurgu yapmaya çalışmıştık. Görülen o ki vatandaşımız gerçekten demokrasisine, geleceğine, istiklal ve istikbaline bu seçimlerde irade ortaya koymanın çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyor olmalı ki çok üst düzeyde bir katılıma şahit olduk. Hep ifade ettiğimiz gibi birilerinin bütün olumsuz gayretlerine, maksatlı çabalarına rağmen işte hep beraber görüyoruz. Gayet olgunluk içerisinde bir seçim gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız sağduyulu, vatandaşlık görevini yerine getirmek için fevkalade bir nezaket içerisinde sıraya giriyor, bekliyor, oyunu kullanıyor. İnşallah bu iklimde vatandaşlarımız akşam 17.00’a kadar oyunu kullanacak. Sonuçlar da hayırlı olacak, öyle umut ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Umuyorum ki Türkiye’yi daha güzel günler bekliyor. 15 Mayıs’a daha mutlu, daha huzurlu, yarınlarına daha güvenle bakan Türkiye’ye uyanacağız” şeklinde konuştu.