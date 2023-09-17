MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: 'Büyük Türk Milleti zillet belediyeciliğine son verecek'

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Başkanlığı’nın 14’ncü Olağan Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından daha önce ataması gerçekleştirilen Niyazi Tunç başkanlığa getirildi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın da katıldığı MHP Balıkesir İl Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kongre Divan Başkanlığı’nın belirlenmesiyle başlayan kongrede daha sonra parti yönetimi oy birliği ile aklandı. Yeni dönemde MHP İl Başkanı olarak Niyazi Tunç ve ekibi seçilirken, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin önemine değinildi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman kongrede yaptığı konuşmada 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın başarısının devam etmesi için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Kongreye, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın yanı sıra MHP Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Feyyaz Çiftçi ile 20 ilçeden gelen delegeler ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından MHP İl yönetiminin aklandığı kongrede siyasi konuşmalara geçildi. Kürsüye ilk olarak gelen MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin önemine değindi. Yüksel yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın yine başarılı olacağına vurgu yaparak tüm teşkilatların gece gündüz demeden çalışmaları gerektiğini hatırlattı.

Tunç: “Tarihi sorumluluklarımız var”

MHP Balıkesir İl Kongresine tek aday olarak giden Niyazi Tunç ise konuşmasında 20 ilçe kongresini tamamladıklarını belirterek 2024 seçimlerine hazırlıkların başlatıldığını dile getirdi. Tunç, “Merhum İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” diyerek birlik ve beraberliğin önemini ortaya koyuyor. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’imizde zafer parolamız işte budur! Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Aşılmaz sanılan engelleri birlikte aşacağız, olmaz denileni Allah’ın izniyle olduracağız. Asla inancımızı kaybetmeyeceğiz, asla ümitsiz olmayacağız, asla yılanlardan, yorulanlardan, dönenlerden olmayacağız. Bizim bir ülkücü olarak hem şanlı tarihimize, hem mukaddes davamıza, hem Liderimize hem de ülkemize karşı tarihi sorumluluklarımız var” ifadelerini kullandı.

Büyükataman: “Milliyetçi Hareket Partisi 54 yıldır milliyetçiliğin ana damarı olmuştur”

Kongreye katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise konuşmasında yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Büyükataman şunları kaydetti:

“Milliyetçi Hareket Partisi 9 Şubat 1969’da Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in önderliğinde başlayan yolculuğunu tam 54 yıldır milliyetçiliğin tek damarı ve Türk milliyetçilerinin tek çatısı olarak siyaset sahnesinde sürdürmektedir. Yarım asrı geçen bu sürede Türk milliyetçileri zorlu imtihanlardan geçmiş, fırtınalı yılların seçim şartlarına karşı şanlı mücadeleler vererek bugünlere ulaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ömrünü büyük Türk milletine adayan, ülkemizin bekası için yeri geldiğinde şehadeti göze alan Türk Devleti’nin varlığını ebediyete kadar sürdürmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır, ilkeli dava insanlarının kutlu ocağı olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ümitsizliği yok eden bir inancı, eskimeyen bir heyecanı, bozulmayan bir duruyu temsil ediyor ve bundan gurur duyuyoruz. Bundan sonra da Büyük Türkiye hedeflerimizden bir an bile vaz geçmeden Türk milletine duyduğumuz eşsiz sevgi ve emsalsiz bağlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

“MHP Türkiye’nin bekasına yönelik tehditlere karşı mukavemetin yıkılmaz kalesidir”

Milliyetçi Hareket Partisi gönül köprüleri kurmaya devam edecektir. Ayrışmaya ve bozgunculuğa geçit vermeden şanlı mazimize yakışan bir şekilde kongre sürecini tamamlayacaktır. Yakın geçmişte şahit olduğumuz gibi aramıza fitne tohumları ekerek, surlarımızda gedik açmaya çalışanlar mutlaka olacaktır. Balıkesir kutlu davamıza ihanet edip satanlara karşı dün nasıl dimdik durduysa inanıyorum ki bundan sonra da öyle duracak ve zilletin ipiyle karanlık kuyulara inenlere hadlerini bildirmeye devam edecektir. Türk milletine hasımlık besleyen bu çevrelerin Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden kirli hesaplar yapması tabi ki asla tesadüfi değildir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin bizatihi kendisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz savunucusudur. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin bekasına yönelik tehditlere karşı milli mukavemetin yıkılmayan ve yıkılmayacak kalesidir. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman ihanete geçit, ayrışmaya izin vermeyecek, birliği ve kardeşliğiyle fitne çarkının mutlaka dişlerini kıracaktır.

“Zillet İttifakının yönetiminde hizmetten yoksun kalan şehirler kurtarılmalıdır”

Türk milleti 14 ve 28 Mayıs’ta seçimini Cumhur İttifakından yana yapmış, geleceğine hamd olsun sahip çıkmıştır. Seçimlerden sonra Altılı Masanın kavgalarının iyice ayyuka çıkması milletimizin kararının ne derece doğru olduğunu göstermiştir. Zillet ittifakı ortakları bugün kendileri bile “Allah memleketi bizden korumuş” diyerek içinde bulundukları durumu itiraf etmektedirler. Zillet ittifakının ülkemize ve milletimize faydası yoktur ve bundan sonra da olmayacağı açıkça ortadadır. Ancak ne yazık ki 2019 seçimlerinden bu yana başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere muhalefetin elinde bulunan birçok belediye yönetim krizi içerisindedir. Zilletin gölgesi altındaki belediyelerin beceriksizliklerinden dolayı çok sayıda ilimiz altyapı yetersizliğinin pençesinde kıvranmakta, kaynakların doğru kullanılmaması sebebiyle hak ettiği yatırımı alamamakta, en hafif doğa olaylarının afete dönüşmesiyle yaşanabilir bir kenet olmaktan ne yazık ki bu illerimiz çıkmaktadır. CHP ve HDP başta olmak üzere zillet ittifakının yönetiminde hizmetten yoksun kalan şehirlerimiz bir an önce milli iradenin kararıyla kurtarılmalıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine seri ve selametle vasıl olabilmenin stratejik formülü merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye’nin oluşmasına ve ortayı çıkmasına bağlıdır.” Kaybedecek zamanımız yoktur. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde yüksek bir başarıya ulaşmak ve zilletin ipini tamamen silip atmak için hiç durmadan hep beraber çalışmak zorundayız. Cumhur İttifakı olarak büyük bir heyecan ve uyum içerisinde iş birliğimizi sürdürecek, vatandaşlarımızı merkezi yönetimle uyumlu, üretken belediyeciliğe Allah’ın izniyle kavuşturacağız. İnanıyorum ki Büyük Türk Milleti 14 ve 28 Mayıs’ta verdiği kararının bir kez daha arkasında duracak, zillet belediyeciliğine son verecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerelde iktidar, ülkede istikrar anlayışıyla Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur’un zaferi için var gücümüzle çalışacak., bir an bile kimsenin kuşkusu olmasın ki durmayacağız.

“2024’e doğru Diyar Diyar Anadolu”

Bu anlamda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları çerçevesinde 2024’e Doğru Diyar Diyar Anadolu temasıyla yerel seçimlere hazırlık sürecini başlattık. Allah’ın izniyle 31 Mart 2024’de yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde şehirlerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılına yakışır hizmet anlayışına Cumhur İttifakı’nın zaferiyle ulaşacaktır.”

Yeni yönetim

MHP İl Kongresinde yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Niyazi Tunç başkanlığındaki yönetimde şu isimler yer aldı:

“Yönetim Kurulu: Erdal Çalt, Halil Görmen, Halil Şen, Ceyda Yırcalı, Muharrem Kurthan, Mehmet Başkurt, İlker Kelemençe, Ersan Özmen, Ahmet Çakır Kutluhan Çiftçi, Kadir Işıktaş, Ufuk Kuvetli, Adil Filiz, Kağan Fazıl, Nazım Sarıçalı, Keskin Gezen, İrfan Bilgen, Hüseyin Kılıç, Recep Aslan, Nevzat Ertürk, Kazım Gültekin, Osman Köse, Burak Arslan, Harun Özbay.

Disiplin Kurulu: Mesut Sabah, Adnan Demirtaş, Cavit Kocakuşak, Canip Karanalp, Emrah İpek, Sinan Filiz, Süleyman Baydar.

Üst Kurul Delegeleri: Niyazi Tunç, Mustafa Bilsem, Alper Okçelik, Bekir Bozkurt, Mehmet Sıray, Muammer Birdar, Sadettin Kul, Ahmet Davran, Ergün Okurlar, Gökhan Selcan, Kağan Çoban, Fatih Aydın, Özcan Akbaba, Yakup Macan, Halil Görmen, Nazmi Taşkın.”