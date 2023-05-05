MHP Genel Sekteri Büyükataman: 'Bir daha PKK terörünü konuşmayacağız'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, milletvekili adayı olduğu Bursa’da seçim çalışmalarına devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlarla bir araya gelen Büyükataman, seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman seçim çalışmaları çerçevesinde Bursa’da Bitlisli kanaat önderleri ile bir araya geldi. Program sonrası Bursa’daki kantinci esnafları ile akşam yemeğinde buluşan Büyükataman yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı iktidarında bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede önemli adımlar kat edildiğini belirten Büyükataman, 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhur İttifakı yönetiminde PKK ile mücadeleye devam edileceğini ifade ederek, “Kökünü kazıyacağız, bir daha PKK terörünü konuşmayacağız” dedi.

“Kökünü kazıyacağız”

Bölücü terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edileceğini vurgulayan Büyükataman, “PKK terör örgütüyle yaklaşık 40 yılı bulan bir mücadele veriliyor. Binlerce masum evladımızı şehit verdik. Gelinen noktada Türkiye terörle mücadele konusunda çok önemli mesafeler kat etti. Bu devletin içişleri bakanı artık çıkıp gücümüzü ortaya koyan ‘toplam şu kadar kaldı’ diye terörle mücadelede kat edilen mesafeyi ve devlet olarak gücümüzü ifade eden bir kararlılık ortaya koyuyor. Çok kısa sürede ayak bağı olan bu bölücü terör örgütünü en kısa süre içerisinde Türkiye’nin gündeminden düşüreceğiz. Kökünü kazıyacağız, bir daha PKK terörünü konuşmayacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye için tarih verdi

Cumhur İttifakı döneminde önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Büyükataman Türkiye için tarih verirken, “Türkiye Cumhuriyeti devleti çok önemli imzalar atar konumda. Dün belki hazmedemediğimiz şeyler bugün göğsümüzü kabartacak ölçüde hayata geçiriliyor. Savunma sanayinde yapılan hamleler başta olmak üzere enerjide, mavi vatanda atılan cesur adımlar dahil olmak kaydıyla Türkiye emin olun bütün engellemelere rağmen çok önemli mevziler kazanıyor. Bu dönem bir yol kazası olmazsa 10 yıl sonra, 2033 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölgesinde süper güç olduğuna beraber şahit olacağız” ifadelerini kullandı.