MHP Grup toplantısında dikkat çeken isim: Volkan Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda, İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Volkan Yılmaz da yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Silivri Belediyesi eski Başkanı Volkan Yılmaz, atamasının ardından Ankara’da düzenlenen grup toplantısına katıldı. Bahçeli’nin konuşmasını takip eden Yılmaz’ın, yeni görev sürecine bu önemli programla başlaması dikkat çekti. Silivri siyasetinde de yakından takip edilen gelişme, parti içinde yeni dönemin ilk adımları olarak değerlendiriliyor.

