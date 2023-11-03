MHP heyeti İnegöl Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı'nı inceledi

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilçe yöneticileri, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen İnegöl Belediyesi’nin Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İnegöl Belediyesi’nin yapımında sona geldiği Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesinin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, önceki gün proje Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin ilçe yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram ve ilçe yöneticileri ile MHP’li meclis üyelerine projeyi gezdirdi. İçerisinde; Kent meydanı, nöbetçi kütüphane, Gastro İnegöl, kafeterya, toplantı salonu, sergi alanı, 190 araçlık otopark ve Belediye Hizmet Binası bulunan alanda proje hakkında MHP heyetine bilgi verildi.

Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, 7/24 yaşayan bir merkez inşa edildiğini vurguladı. Vatandaşların bu projenin her alanından faydalanacağı kaydeden Başkan Taban, “Burada gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlar, çocuklar, sanatseverler, sivil toplum kuruluşlarımız herkes ayrı ayrı düşünüldü. Herkes için bir yer, herkesin faydalanacağı bir alan var. Tamamlanıp hizmete girdikten sonra kıymetli daha fazla anlaşılacak bir proje. Bugün de Cumhur İttifakımızın kıymetli ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Uğur Bayram, yönetim kurulu üyeleri ve MHP’li meclis üyelerimizle alanı gezip kendilerine bilgilendirme yaptık. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp açılışını da yine hep birlikte yapmayı arzu ediyoruz” dedi.