MHP heyetinden CHP'ye bayram ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezini ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar devam ediyor. Bu çerçevede CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Adana Millet Vekili Ayşe Sibel Ersoy ile MYK Üyesi Fatih Çetinkaya’dan oluşan MHP heyeti, CHP heyeti ile bayramlaştı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka başkanlığındaki kabul heyetinde ise Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitog’dan oluşlan CHP heyeti ise İYİ Parti heyetini kabul eden isimler oldu. Görüşmede, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisini gösterdiği bölgelerdeki bayram havası ve İsveç’te yaşanan Kur’an-ı Kerim yakma eylemi ele alındı.

MHP’nin yanı sıra Ak Parti, Yeşil Sol Parti (YSP), Demokratik Sol Parti (DSP), Vatan Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi, Anavatan Partisi (ANAP), Gelecek Partisi, Deva Partisi heyetleri de CHP Genel Merkezine bayramlaşmak için ziyarette bulundu.