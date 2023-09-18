MHP İl Başkanı Alparslan Doğan: 'Ankara'da zillet ittifakının bir belediye bile alacağını düşünmüyorum'

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, yaklaşan yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın Ankara’da hiçbir belediyeyi kazanamayacağını düşündüğünü ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığınca Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Konağı’nda kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, partisinin çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alparslan Doğan toplantıda yaptığı açıklamada, teşkilattaki başarılı çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 200 kişinin MHP’ye katıldığını vurgulayarak, “Göreve geldiğimden beri günde 2 bin 500 kişi ağırlıyorum. İnanılmaz derecede İYİ Parti, CHP ve Genç Parti’den katılımlar var. CHP’den bu hafta 200 arkadaşımız katıldı. İYİ Parti Mamak ve Kahramankazan ilçe teşkilatından partimize katılanlar oldu. Göreve geldiğimden beri çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ankara’nın yerlisi olarak Ankara’nın tüm caddelerini ve sokaklarını çok iyi bilirim. Edindiğim tüm tecrübelere dayanarak, inşallah kimseye mahcup olmadan Ankara’da çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ankara’da zillet ittifakının bir belediye bile alacağını düşünmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’ne sonradan katılan arkadaşlarımız bizlere, ‘Biz Ankara’yı Ankaralı birine teslim etik. Sadece oyumuzu değil gönlümüzü de verdik. Ama maalesef Ankara’ya ihanet etmiş olduk’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“Milliyetçi Hareket Partisi’nde güç kaybetme diye bir durum yoktur”

Başkan Doğan, seçimlerde Ankara’da çok büyük başarılar elde edileceğine inandıklarını belirterek, “Ben 4 buçuk yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyesiyim. Biz Ankaralıyız ve burada yaşıyoruz. 4 buçuk yıldır bırakın bir çivi çakılmasını Ankara 15 yıl geriye gitmiş durumdadır. İnşallah Ankara’da çok büyük başarılar elde edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi’nde güç kaybetme diye bir durum yoktur. Güçlenerek devamlı büyüyen bir partiyiz. Üye kaydımız yaklaşık 30 binin üzerindedir ve bu üyelerin tamamı İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti ve Zafer Partisi’nden oluşmaktadır. Bu başarı genel başkanımızın duruşudur” açıklamalarında bulundu.

Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda ise, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın istişaresi sonucu karar verilip ilerleyen günlerde açıklama yapılacaktır" şeklinde konuştu.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, toplantı sonrası basın mensupları ile birlikte fotoğraf çektirdi.