MHP İl Başkanı Alparslan Doğan'dan Evren ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Evren ilçe teşkilatını ziyaret etti.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Evren ilçe teşkilatını ziyaret etti .MHP İlçe Başkanı Alican GÜMÜŞTEPE tarafından karşılanan Doğan, kalabalık bir halk topluluğu ile sohbet etti. Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal ile yerel seçimlerle ilgili sohbet ettiler. Doğan, “Her iki liderimizin çizdiği yolda birlik beraberlik içinde Belediye başkan adayı her iki partiden hangisinden olursa olsun birlik ve uyum içinde tek yürek olacağız adayımız için çalışacağız” dedi. MHP İl Başkanı Doğan, esnaf ziyareti, AK Parti İlçe Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Evren Kaymakamı’nı makamlarında ziyaret etti.