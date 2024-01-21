MHP İl Başkanı Doğan:'Ankara'ya 'Altıok' değil 'Altınok' yakışır'

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Turgut Altınok ile birlikte Ankara’mızda Altınçağ başlayacak. Ankara’ya ‘Altıok’ değil ‘Altınok’ yakışır” dedi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, MHP Ankara İl Başkanlığı Toplantı Salonu’nda Cumhur İttifakı’nın Ankara’daki seçim çalışmalarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. MHP İl Başkanı Doğan burada yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirerek, “Mansur Yavaş yönetiminde son 5 yıldır tam bir beceriksizlik, çapsızlık ve iş bilmezlik yüzünden adeta bir fetret dönemi yaşamaktadır. Bakınız Ankara 5 yıllık Mansur Yavaş yönetiminde en az 15 yıl geriye gitmiştir” ifadelerini kullandı.

”Ankara’ya ‘Altıok’ değil ’Altınok’ yakışır”

MHP İl Başkanı Doğan, Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok’un seçilirse tek derdi Ankara olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacağını ifade etti. ABB Başkan adayı Altınok’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan, “31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ve 5’i Milliyetçi Hareket Partisi, 20’si AK Parti olmak üzere 25 ilçe belediyemizin hepsini kazanarak Cumhur ittifakı olarak Ankara’da destan yazacağız. 1 Nisan 2024 sabahı Turgut Altınok ile birlikte Ankara’mızda Altınçağ başlayacak. Ankara’ya ‘Altıok’ değil ‘Altınok’ yakışır” şeklinde konuştu.