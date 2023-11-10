MHP İl Başkanı Muhammet Tekin esnafı ziyaret etti

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı ve İl Başkan Yardımcıları Yıldırım’da esnafları ziyaret etti.

Gösterilen teveccüh için herkese tek tek teşekkür eden MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, “Her zaman güzel Bursa’mızın gönlü güzel hemşehrilerimizin yanında emrindeyiz. İnşallah sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül bırakmayacağız. Her zaman biriz, beraberiz” dedi. Tekin, Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı ve İl Başkan Yardımcıları ile Yıldırım’da esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Özellikle İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamına karşı Cumhur İttifakının iki lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin net ve kararlı tutumu MHP İl Başkanı Muhammet Tekin’in esnaf ve vatandaşlarla buluşmasının ana gündemi oldu. Vatandaşlar sık sık MHP İl Başkanı Muhammet Tekin’e Türkiye’nin güçlü duruşundan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.