MHP İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Ziya Gökalp'i Anma Paneline Katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen “Ölümünün 100. Yılında Büyük Düşünür Ziya Gökalp’i Anmak ve Anlamak” paneline katıldı.

Panelde, Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in fikirleri ve eserleri derinlemesine ele alındı. Gökalp’in Türk milliyetçiliği, kültürel değerler ve toplumsal yapı üzerine etkileri, akademisyenler ve katılımcılar tarafından detaylı bir şekilde tartışıldı.