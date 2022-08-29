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MHP İlçe Başkanı Yalçın'dan 30 Ağustos mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP İlçe Başkanı Yalçın'dan 30 Ağustos mesajı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Başkan Yalçın mesajında, “30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri başarının ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu necip Türk milletinin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren bir zafer olmuştur. Bize düşende bu şanlı ecdadın torunları olarak şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. Bilinmelidir ki 30 Ağustos ruhu milli vicdanlarda hala canlıdır. Geçmişte her türlü zorluğu birlikte atlatan milletimizin bugün de acısı, sevinci ve ülküsü birdir. Millet olarak bu birlik ve beraberlik duygusu içinde üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği 30 Ağustos Zaferi’nin 100. Yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Yusuf Eker

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