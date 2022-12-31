MHP İlçe Başkanı Yalçın'dan yeni yıl mesajı

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın’ın mesajı şu şekilde ;

Sevgili hemşehrilerim,

“Her zaman olduğu gibi milletçe sevinci, hüzünü, acıyı, mutluluğu bir arada yaşadığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023 yılını, Lider Ülke Türkiye hedefi ve vizyonu doğrultusundaki çalışmalarımız ile karşılıyoruz.

Silivri’mizde göreve geldiği günden bugüne kadar üretken ve sosyal belediyecilik anlayışımızı yansıtan Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın riyasetinde, ilçemizde hayata geçen eser ve hizmetlerin 2023 yılında daha da artacağı bir yıl olacaktır.

Bizler, Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in talimatları ile onun gösterdiği hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’mizin bölgesinde lider ülke olacağı hedefiyle ulaştığımız yeni yılda, birçok ilklerin de yaşanacağı bir zaman dilimine de tanıklık edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diler, Silivri hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ederim.”

