MHP ilçe Başkanı Zafer Yalçın 'Bu zihniyetin gittiği yol yol değildir'

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

CHP Silivri ilçe örgütünde 28 Aralık 2023 tarihinde yani bu akşam yapılan bir toplantıda, Silivri siyasetinin nezaketine ve hoşgörüsüne yakışmayacak skandallara bir yenisi daha eklenmiştir.

Belediye başkan aday adaylarından olan Semih Ayeş adlı kişi, “Mustafa Kemal Atatürk gibi, nasıl o düşmanı İzmir’den denize döktüysek, denize attıysak, burada da birleşerek bu düşmanı buradan söküp atacağız.” demiştir.

"Semih Ayeş, üç kuruşluk aklıyla beş kuruşluk bir laf etmiştir."

Anlaşılan o ki, Cumhur İttifakının Milliyetçi Hareket Partili Silivri Belediyesi’ni düşman belleyen bu kişiyi, partili-partisiz her kesimden Silivrili hemşehrilerimizin oylarıyla göreve gelen Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’dan ve Silivri halkından acilen özür dilemeye davet ediyoruz.

Biz nereden geldiğimizi, nasıl geldiğimizi, hangi badireleri aştığımızı, hamd olsun biliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiye nüfuz etmiş sizin gibi tipler neyi biliyor, nereye hizmet ediyor, merak ediyoruz. CHP Genel Başkanının son günlerdeki skandal eylem ve söylemlerinin bir benzerini yapan Semih Ayeş’in, Cumhur İttifakını ve Silivri siyasetini provoke eden söylemlerini halkımızın takdirine bırakıyoruz. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin devamı DEM Parti’yle ittifak çabasında olan CHP’nin Türk ve Türkiye düşmanlarıyla haşır neşir siyaseti ortadadır. Düştüğünüz rezillikten ve bataklıktan Silivri’deki sonuçlarını etkilemek amacıyla ettiğiniz bu laflar sizleri kurtaramayacaktır. Kaldı ki CHP Silivri İlçe Örgütü, 22 Aralık 2023 tarihinde DEM Parti Silivri Örgütünü ilçe binasında kabul etmiş, iki örgüt toplantı tertip ederek sosyal medyaya sunmuştur. CHP genel merkezinin yaptığı gibi Silivri ilçe örgütü de, terör örgütü PKK lehine gözetleme kulesi işlevi gören, Türk bayrağını hazmedemeyen, İstiklal Marşımızı söylemeyen, Milli ve manevi ortak değerlerimizi kabullenmeyen, Sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen bölücülerin aklanma, paklanma, barınma, sığınma yeri mi olmuştur?

Ağzından saçılan kelimelerin nereye gittiğini bilmeyecek kadar hadsizleşen Semih Ayeş’i ikaz etmeyen ilçe başkanı ve il başkanı da kendilerine yakışanı yapmıştır. 2021 yılında dönemin ilçe başkanı tarafından da aynı söylemi gerçekleştiren bu zihniyetin gittiği yol yol değildir. En nihayetinde Silivri’nin güzel insanları tekrar gerekeni yapacak, 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı başaracak, işbirlikçi ve ilkesiz siyasetçilere gereken dersi verecektir.