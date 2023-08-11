MHP ile CHP aynı gün kongreye gidiyor
Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı ile Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı olağan genel kurullarını aynı gün gerçekleştiriyor.
13 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan genel kurulda CHP’de mevcut ilçe başkanı Berker Esen, MHP’de ise yine mevcut ilçe başkanı Zafer Yalçın tek aday olarak görünüyor.
CHP’nin olağan genel kurulu 13.08.2023 Pazar günü saat 12.00 ila 17.00 arasında Mega Country Kır Bahçesi Kapalı Salonunda yapılacak. MHP’nin olağan genel kurulu da 13.08.2023 Pazar günü saat 100:00 ila 17:00 arasında Palmiye Düğün Salonun da yapılacak.