MHP, İstanbul'da depremzedeler için iftar programı düzenledi

MHP İstanbul İl Başkanlığı depremzedeler için Kağıthane’de iftar programı düzenledi. Programa, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim ve depremzedeler katıldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği’ programı çerçevesinde MHP İstanbul Teşkilatı, depremden etkilenen vatandaşlar için iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile depremden etkilenen illeri ziyaret ettiklerini söyledi. Depremde asrın felaketiyle karşı karşıya kalındığını, 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Bu deprem Avrupa’da, Almanya’da, Fransa’da, Amerika’da olsaydı bu iller terk edilirdi, asla bu illerin içerisine girip düzeltme iradesine öncülük yapmazlardı. Geçmişte hep birlikte pandemi dönemini yaşadık. Pandemide milletimiz birlik, beraberlik içerisinde devletimizle bütünleşerek hastane kapısından tek bir insan ’ben tedavi görmedim’ demedi. Ama Avrupa’da, Amerika’da her tarafta parası olmayanın hastane kapısında öldüğü manzaralarla karşılaştık." diye konuştu.

‘Vatandaşlarımız Allah’tan sonra devletimizin yanında olduğunu gördüler’

Adan, "Bunu pandemide, depremde de gördük. Deprem mağdurları, arkadaşlarımız bugün buradalar, onlar biliyorlar. Ağrı’dan Edirne’ye kadar sivil toplum örgütleri bir taraftan yemek veriyorlar, bir taraftan çadır kuruyorlar, bir taraftan teknoparklar kuruyorlar, bir taraftan çocuklara oyuncak dağıtıyorlar. Orada kısa bir zaman içerisinde vatandaşlarımız Allah’tan sonra devletimizin yanında olduğunu gördüler, Cenabı Allah’a sığındılar, devletimize bağlı kaldılar ve bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ama evindeki, banyosundaki veya mutfağındaki bir kapak kırıldığı zaman onu bir haftada yapamayacak olanlar depremde devletin olmadığını noktasında bir takım dedikodular yaydılar. Bazı siyasiler deprem bölgesini istismar ettiler. Oysa yüzden devletimiz oradadır, şu anda da oradadır” ifadelerini kullandı.