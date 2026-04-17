MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yeni İstanbul İl Başkanı olan Volkan Yılmaz, ilk yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cuma Namazının ardından açıklamalarda bulunmak üzere Sarıyer’de bulunan MHP İstanbul İl Başkanlığı Binasına geldi. Yılmaz’a MHP il teşkilatı üyeleri ve partilileri eşlik etti. Açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçen İl Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek konuşmalarına başladı. Yılmaz konuşmasının devamında,’’ Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı’nın ne kadar onurlu, ne kadar gururlu bir görev olduğunu bilmekle birlikte hem şahsıma hem de İstanbul il yöneticilerine yüklenen sorumluluğun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyim. Ama hepinizin bilmesini istediğim bir şey var ki, bu sorumluluğu taşıyacak güce, iradeye ve azme de sahibim" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ülküdaşımızın, hiçbir dava arkadaşımızın başını öne eğecek hiçbir işin, içerisinde olmayacağız’’

Yılmaz, İstanbul için mücadele edeceklerini dile getirirken, "İstanbul’daki farklılıkları zenginliğimiz olarak gören, yine ortak hedeflerde, ortak amaçlarda, ortak paydada buluşan ve ötekisi olmayan bir İstanbul için mücadele edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu mücadelede hiçbir ülküdaşımızın, hiçbir dava arkadaşımızın başını öne eğecek hiçbir işin, işlemin içerisinde de olmayacağız. Bolluğun arttığı, refahın arttığı, herkesin yüzünün güldüğü, yaşanabilir bir İstanbul için de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak İstanbul’a katkı sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"İstanbul kimsesiz olmamalı. İstanbul şehri kendi haline terk edilmemeli’’

İstanbul’un sahipsiz kaldığının altını çizen Yılmaz, "Şunu herkes iyi bilsin ki İstanbul bugün olduğu gibi sahipsiz bir şehir olmamalı. İstanbul kimsesiz olmamalı. İstanbul şehri kendi haline terk edilmemeli... Dünyanın en büyük iki imparatorluğunun başkenti olan, adına şiirler yazılan, kitaplar yazılan, evliyalar şehri İstanbul kendi haline terk edilemez. Kimsesiz bırakılamaz, yalnız bırakılamaz. Bu minvalde bizler Milliyetçi Hareket Partisi’nin il teşkilatı olarak gece uyumadan, gündüz yorulmadan var gücümüzle Genel Başkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.