MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı birlikte feshedildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."