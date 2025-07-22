MHP Kadın Kollarından Esnafa Destek Ziyareti

Silivri çarşı merkezinde gerçekleşen ziyaretlerde, MHP Kadın Kolları heyeti hem destek mesajlarını iletti hem de esnafın sorunlarını dinledi. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretler, esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.

MHP Silivri İlçe Başkanlığı’ndan açıklama

Parti teşkilatından yapılan açıklamada, "Kadın Kolları Başkanımız Sayın Aygen Avcı ve yönetim kurulumuz, ilçemizdeki esnaflarımızı ziyaret ederek hem hayırlı işler dilediler hem de esnafımızın nabzını tuttular. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz." denildi.