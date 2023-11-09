MHP Kahramanmaraş Milletvekili Dora, AFAD Başkanı ile görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kahramanmaraş Milletvekili, Zuhal Karakoç Dora, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı( AFAD) Okay Memiş ile görüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili, Zuhal Karakoç Dora, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı( AFAD) Okay Memiş ile görüştü. Görüşmede, deprem sonrası süreç, Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi sürecinde yaşanan sorunları ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayan AFAD’tan beklentileri ifade edildi. Orta hasarlı binaların (talep edenler için) bir kez daha uzmanlarca değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Yaklaşan kış şartları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının maksimum güvenlik odaklı ancak minimum bürokrasi anlayışıyla seyretmesi gerektiğine ilişkin talep dile getirildi.

AFAD Başkanlığından besicilere yönelik kış şartlarını daha rahat atlatabilmeleri amacıyla ahır olarak kullanılabilecek çadırlar temin edilmesini talep edildi. AFAD Başkanı Okay Memiş’in talepleri not alarak gereği yapılması konusunda hızlı bir aksiyon alacaklarını ifade ettiği öğrenildi.