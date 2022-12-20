MHP 'Komşum Nasılsın' ziyaretlerini sıklaştırdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından başlatılan “Komşum Nasılsın” ev ziyaretleri programı uzun süredir devam ediyor. MHP Silivri İlçe Teşkilatı da bu çerçevede Yenimahalle’de ev ziyareti yaptı.

Ziyaretle ilgili olarak MHP İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada; “Komşum Nasılsın” programı kapsamında Çelikten ailesinin ev sahipliğinde Yenimahalle’mizde İlçe Başkanımız Zafer Yalçın Kadın Çocuk Engelli Politikaları Başkanımız Zerrin Çimen Hanımefendi, Belediye Meclis Üyemiz Sultan Aşkın Hanımefendi ile birlikte ailemiz bir araya geldiler. Muazzez ve Necmettin Çelikten çiftine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.