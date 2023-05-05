MHP'li Adan, Tetikli'yi ziyaret etti

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim çalışmaları kapsamında TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan, Esenlerde bulunan Devran Motor Yatakları ve Devran Kolejini ziyaret etti.

Adan, "PKK'lılar ve FETÖ' cüler sevinmesin"

Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Tetikli' nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette MHP'li Adan, fabrika çalışanlarıyla sohbet ederek destek istedi. 14 Mayıs seçimlerinde dikkat çekerek önemli mesajlar veren Celal Adan, "Öncelikle MHP Genel Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sizlere selamını getirdim. Sizler üreterek yaşıyorsunuz hepinizi tebrik ediyorum. Allah, sayılarınızı arttırsın. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Önümüzdeki seçimler önemli seçimler. Bu seçimler PKK'lıların savunduğu ve sevindiği, meclisimizi bombalayan, Cumhurbaşkanını öldürmeye giden, özel harekatı bombalayan, FETÖ' cülerin sevindiği bir seçim nasip etmesin" diyerek Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP'ye destek vermeleri konusunda tüm çalışanlardan destek istedi.



Tetikli, "Seref ve Onur duydum"

Merkezi Esenlerde bulunan Devran Motor Yatakları Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Tetikli, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada; "Meclis Başkanvekilimiz Sayın Celal Adan' ın ziyaretinden dolayı memnun olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şeref ve onur duyduk" ifadelerini kullandı.