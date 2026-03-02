MHP'li Aşkın'dan Sert Eleştiriler: 'Vicdan Söylemi Gerçeklerle Örtüşmüyor'

Silivri Belediye Meclisi’nde konuşan Sultan Aşkın, gündeme ilişkin eleştirilerini kapsamlı bir çerçevede kamuoyuyla paylaştı. Konuşmasının başında yakınlarını kaybeden ilçe yöneticileri ve meclis üyelerine başsağlığı dileklerini ileten Aşkın, belediye yönetiminin iki yıllık sürecini doldurmak üzere olduğunu hatırlattı.

“Söylem ile Mali Gerçekler Arasında Uçurum Var”

Aşkın, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tarafından sıkça dile getirilen “vicdan belediyeciliği” kavramının uygulamada karşılık bulmadığını savundu. Belediyenin yatırım yapmadığını değil, mevcut bütçe disiplini nedeniyle yapamadığını ileri süren Aşkın, son dönemde artan borçlanma ve kredi kullanımlarının kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanması gerektiğini söyledi.

Silivri Belediyesi hakkında 2025 yılı içerisinde 86 icra takibi bulunduğunu dile getiren Aşkın, bu dosyaların önemli bir bölümünün esnaf, müteahhit ve çalışan alacaklarından oluştuğunu belirtti. Belediye personelinin ikramiyelerinin ödenmemesini “kurumsal itibar açısından zafiyet” olarak nitelendirdi.

Yarım Kalan Projeler ve Devredilen Yatırımlar

Önceki dönem Belediye Başkanı Volkan Yılmaz döneminde başlatılan projelere atıfta bulunan Aşkın, Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatının tamamlanamadığını, kalan kısmın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini ifade etti. Aradan geçen sürede sahada ilerleme görülmediğini kaydeden Aşkın, Barış Manço Çocuk Kütüphanesi’nin mali nedenlerle bitirilemediğinin belediye tarafından da kabul edildiğini hatırlattı.

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki spor kulübü binası ve sahasının zarar gördüğünü belirten Aşkın, Değirmenköy Kreşi’nin temel atma töreninin üzerinden aylar geçmesine rağmen kamuoyuna net bir takvim sunulmadığını söyledi.

İmar ve Ruhsat İddiaları

Gazi Tepe Camii’ne ilişkin soru önergesine henüz yanıt verilmediğini dile getiren Aşkın, projede ruhsat ve protokol süreçlerine ilişkin eksiklikler bulunduğunu iddia etti. Tescilli yapıya yaklaşma mesafeleri ve teknik hesaplamalar konusunda ciddi hatalar yapıldığını savundu.

Ramazan Uygulamaları ve Sosyal Destekler

Ramazan ayı kapsamında mahalle iftarlarının bu yıl düzenlenmemesini eleştiren Aşkın, tasarruf gerekçesiyle iptal edilen programlara karşın yardım kalemlerinin artırıldığına dair somut veri paylaşılmadığını ifade etti. Muhtarlardan yardım kolileri konusunda geri bildirimler aldıklarını söyleyen Aşkın, sosyal desteklerin önceki döneme kıyasla azaldığını öne sürdü.

Kadınlar Günü ve Tarihi Günler Mesajı

Konuşmasının son bölümünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne değinen Aşkın, Türk kadınının tarihsel mücadelesine vurgu yaptı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü ve İstiklal Marşı’nın kabulü dolayısıyla ise Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andı.