MHP'li Kadınlar 8 Mart İçin Ankara'da Buluştu

MHP Genel Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. “8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikâye Bir Zafer” başlıklı programa MHP Silivri Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Aygen Avcı da katıldı.

Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınların başarı hikayelerini paylaşarak toplumsal dayanışmanın ve kadınların mücadelesinin arttığı vurgulandı. Programda, kadınların toplumda yarattıkları farkın altı çizilirken, başarıların kolektif bir zafer olduğu mesajı verildi.

MHP Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli beyin himayesinde, #8Mart Kadınlar Günü’ne özel “8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer” başlıklı Ankara’da gerçekleştirilen programa Silivri #KAÇEP başkanımız Aygen Avcı hanım katılım sağlamıştır.” ifadelerine yer verildi.